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В МЗС відреагували на скандальну заяву прем'єра Словаччини Фіцо про нацизм в Україні

9 вересня 2024 23:22
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Україна відреагувала на заяву Фіцо про нацизм
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: DW
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

В українському Міністерстві закордонних справ відреагували на заяву прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про "нацистів" в Україні. У відомстві наголосили, що розчаровані таким висловлюванням словацького лідера.

Про це йдеться у коментарі речника МЗС України Георгія Тихого.

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Скандальну заяву щодо України Фіцо зробив під час вшанування пам'яті жертв Голокосту та расового насильства. 

Словацький прем'єр вважає, що світ сповнений брехні, оскільки, з одного боку, міжнародна спільнота говорить про злочини, а з іншого — все більше нібито йде на компроміси, які ображають жертв Голокосту і расового насильства.

"Ми всі говоримо про фашизм, нацизм, і при цьому мовчки терпимо той факт, що по Україні бігають війська, які мають дуже чітке позначення, які пов'язані з рухами, які ми сьогодні вважаємо небезпечними і забороненими. Оскільки це геополітична битва, це нікого не хвилює...", — заявив Фіцо.

Реакція МЗС України

У Києві заявили, що розчаровані заявою Фіцо на адресу українських воїнів. У відомстві зазначили, що така заява йде всупереч існуючому рівню довіри та взаємодії між Україною та Словаччиною.

"Українські воїни нині захищають своїх рідних, домівки та країну, а також всю Європу та вільний світ від російських загарбників, позначених латинськими літерами "Z" — символом фашистської естетики сучасної Росії", — наголосили в МЗС.

Також у міністерстві підкреслили, що для українців протидія російській агресії є продовженням історії опору українського народу тоталітарним режимам у минулому столітті.

"Розраховуємо на обʼєднання зусиль Словаччини та всіх наших європейських партнерів у протидії новітньому російському злу, яке принесло на українську землю звірства, небачені з часів Другої світової війни", — наголосили в МЗС України.

Також у відомстві запевнили, що Україна залишається налаштованою на подальший конструктивний діалог, який відповідає традиційно теплим і добросусідським відносинам між словацьким і українським народами.

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