Україна відреагувала на заяву Фіцо про нацизм

В МЗС відреагували на скандальну заяву прем'єра Словаччини Фіцо про нацизм в Україні
В українському Міністерстві закордонних справ відреагували на заяву прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про "нацистів" в Україні. У відомстві наголосили, що розчаровані таким висловлюванням словацького лідера.
Про це йдеться у коментарі речника МЗС України Георгія Тихого.
Заява прем'єра Словаччини Фіцо
Скандальну заяву щодо України Фіцо зробив під час вшанування пам'яті жертв Голокосту та расового насильства.
Словацький прем'єр вважає, що світ сповнений брехні, оскільки, з одного боку, міжнародна спільнота говорить про злочини, а з іншого — все більше нібито йде на компроміси, які ображають жертв Голокосту і расового насильства.
"Ми всі говоримо про фашизм, нацизм, і при цьому мовчки терпимо той факт, що по Україні бігають війська, які мають дуже чітке позначення, які пов'язані з рухами, які ми сьогодні вважаємо небезпечними і забороненими. Оскільки це геополітична битва, це нікого не хвилює...", — заявив Фіцо.
Реакція МЗС України
У Києві заявили, що розчаровані заявою Фіцо на адресу українських воїнів. У відомстві зазначили, що така заява йде всупереч існуючому рівню довіри та взаємодії між Україною та Словаччиною.
"Українські воїни нині захищають своїх рідних, домівки та країну, а також всю Європу та вільний світ від російських загарбників, позначених латинськими літерами "Z" — символом фашистської естетики сучасної Росії", — наголосили в МЗС.
Також у міністерстві підкреслили, що для українців протидія російській агресії є продовженням історії опору українського народу тоталітарним режимам у минулому столітті.
"Розраховуємо на обʼєднання зусиль Словаччини та всіх наших європейських партнерів у протидії новітньому російському злу, яке принесло на українську землю звірства, небачені з часів Другої світової війни", — наголосили в МЗС України.
Також у відомстві запевнили, що Україна залишається налаштованою на подальший конструктивний діалог, який відповідає традиційно теплим і добросусідським відносинам між словацьким і українським народами.
Читайте Новини.LIVE!