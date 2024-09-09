Украина отреагировала на заявление Фицо о нацизме

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: DW

В украинском Министерстве иностранных дел отреагировали на заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо о "нацистах" в Украине. В ведомстве подчеркнули, что разочарованы таким высказыванием словацкого лидера.

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Украины Георгия Тихого.

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Заявление премьера Словакии Фицо

Скандальное заявление по Украине Фицо сделал во время памяти жертв Холокоста и расового насилия.

Словацкий премьер считает, что мир полон лжи, поскольку, с одной стороны, международное сообщество говорит о преступлениях, а с другой — все больше якобы идет на компромиссы, оскорбляющие жертв Холокоста и расового насилия.

"Мы все говорим о фашизме, нацизме, и при этом молча терпим тот факт, что по Украине бегают войска, имеющие очень четкое обозначение, связанные с движениями, которые мы сегодня считаем опасными и запрещенными. Поскольку это геополитическая битва, это никого не волнует...", — заявил Фицо.

Реакция МИД Украины

В Киеве заявили, что разочарованы заявлением Фицо в адрес украинских воинов. В ведомстве отметили, что такое заявление идет вопреки существующему уровню доверия и взаимодействия между Украиной и Словакией.

"Украинские воины сейчас защищают своих родных, дома и страну, а также всю Европу и свободный мир от российских захватчиков, обозначенных латинскими буквами "Z" — символом фашистской эстетики современной России", — подчеркнули в МИД.

Также в министерстве подчеркнули, что для украинцев противодействие российской агрессии — продолжение истории сопротивления украинского народа тоталитарным режимам в прошлом веке.

"Рассчитываем на объединение усилий Словакии и всех наших европейских партнеров в противодействии новейшему российскому злу, которое принесло на украинскую землю зверства, невиданные со времен Второй мировой войны", — отметили в МИД Украины.

Также в ведомстве заверили, что Украина остается настроена на дальнейший конструктивный диалог, который отвечает традиционно теплым и добрососедским отношениям между словацким и украинским народами.