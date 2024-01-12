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В МЗС підтвердили захоплення у полон чотирьох українців на території Сомалі

12 січня 2024 23:32
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В МЗС підтвердили захоплення у полон чотирьох українців на території Сомалі
Речник МЗС Олег Ніколенко. Фото: Facebook-сторінка дипломата
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Міністерстві закордонних справ України підтвердили захоплення у полон чотирьох українців на території Сомалі, яка підконтрольна антиурядовим силам. Зазначається, що громадяни України були членами екіпажу гелікоптера Місії ООН в Сомалі, який постраждав від аварії.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

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За його словами, наразі особи українців встановлено. Також разом з ними на борту перебувало п'ятеро іноземців.

"Гелікоптер належить українській приватній компанії, яка виконувала контракт на перевезення на замовлення ООН. Посольство України в Кенії та Постійне представництво України при ООН в Нью-Йорку вже отримали термінові доручення МЗС України вжити необхідних заходів", — запевнив дипломат.

Крім того, міністерство з'ясовує всі подробиці аварії, захоплення у полон та стан українців. Також МЗС намагається зв'язатися з компанією-власником гелікоптера для координації дій.

"Тримаємо цю ситуацію на особливому контролі разом із іншими причетними відомствами нашої держави", — додав Ніколенко. 

захоплення у полон чотирьох українців на території Сомалі
Скриншот допису з Facebook Олега Ніколенка

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що у полоні хуситів перебуває четверо українських моряків. Наразі держава працює над їхнім поверненням.

ООН
аварія
МЗС
Сомалі
полонені
Олег Ніколенко

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