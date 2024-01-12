В МЗС підтвердили захоплення у полон чотирьох українців на території Сомалі

Речник МЗС Олег Ніколенко. Фото: Facebook-сторінка дипломата

В Міністерстві закордонних справ України підтвердили захоплення у полон чотирьох українців на території Сомалі, яка підконтрольна антиурядовим силам. Зазначається, що громадяни України були членами екіпажу гелікоптера Місії ООН в Сомалі, який постраждав від аварії.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Читайте також:

Що відомо про полонених українців

За його словами, наразі особи українців встановлено. Також разом з ними на борту перебувало п'ятеро іноземців.

"Гелікоптер належить українській приватній компанії, яка виконувала контракт на перевезення на замовлення ООН. Посольство України в Кенії та Постійне представництво України при ООН в Нью-Йорку вже отримали термінові доручення МЗС України вжити необхідних заходів", — запевнив дипломат.

Крім того, міністерство з'ясовує всі подробиці аварії, захоплення у полон та стан українців. Також МЗС намагається зв'язатися з компанією-власником гелікоптера для координації дій.

"Тримаємо цю ситуацію на особливому контролі разом із іншими причетними відомствами нашої держави", — додав Ніколенко.

Скриншот допису з Facebook Олега Ніколенка

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що у полоні хуситів перебуває четверо українських моряків. Наразі держава працює над їхнім поверненням.