В полон до українських захисників потрапив найманець із Сомалі

Полонений сомалійський найманець (крайній праворуч). Фото: Армія TV

Іноземний найманець, який потрапив в полон до українських військових, виявився громадянином Сомалі. При цьому він не володіє ні російською, ні українською мовами.

Про це повідомив Telegram-канал Армія TV.

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"Можливо, ви бачили це фото російських полонених і читали, що серед них є найманець. Так от, джерела "Армії" підтверджують, що серед цих полонених є іноземний громадянин", — говориться у повідомленні.

Пізніше інформація була уточнена — захоплений у полон іноземець виявився громадянином Сомалі.

Відомо, що при собі він навіть мав сомалійський паспорт і майже не розумів ані російської, ані української мов.

"Воювати проти України сомалієць, як і інші полонені, пішов за гроші. На фронт потрапив наприкінці грудня, а вже на початку січня потрапив в український полон", — говориться у повідомленні.

Нагадаємо, бійцям Збройних сил України вдалося взяти в полон 30 російських солдатів на Таврійському напрямку. Також українські воїни знищили 21 одиницю військової техніки противника.

Додамо, на Авдіївському напрямку чергова група росіян вирішила здатися в полон. Українські захисники кажуть, що через погіршення погоди найближчим часом такі випадки частішатимуть.