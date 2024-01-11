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В плен к украинским защитникам попал наемник из Сомали

11 января 2024 00:03
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В плен к украинским защитникам попал наемник из Сомали
Пленный сомалийский наемник (крайний справа). Фото: Армия TV
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Попавший в плен к украинским военным иностранный наемник оказался гражданином Сомали. При этом он не владеет ни русским, ни украинским языками.

Об этом сообщил Telegram-канал Армия TV.

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"Возможно, вы видели это фото российских пленных и читали, что среди них есть наемник. Так вот, источники "Армии" подтверждают, что среди этих пленных есть иностранный гражданин", — говорится в сообщении.

Позже информация была уточнена — захваченный в плен иностранец оказался сомалийским гражданином.

Известно, что при себе у него даже был сомалийский паспорт и почти не понимал ни русского, ни украинского языка.

"Воевать против Украины сомалиец, как и другие пленные, ушел за деньги. На фронт попал в конце декабря, а уже в начале января попал в украинский плен", — говорится в сообщении.

Напомним, бойцам Вооруженных сил Украины удалось взять в плен 30 российских солдат на Таврическом направлении. Также украинские воины уничтожили 21 единицу военной техники противника.

Добавим, на Авдеевском направлении дежурная группа россиян решила сдаться в плен. Украинские защитники говорят, что из-за ухудшения погоды в ближайшее время такие случаи будут учащаться.

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