Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow В МИДе подтвердили захват в плен четырех украинцев на территории Сомали arrow

В МИДе подтвердили захват в плен четырех украинцев на территории Сомали

12 января 2024 23:32
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В МИДе подтвердили захват в плен четырех украинцев на территории Сомали
Спикер МИД Олег Николенко. Фото: Facebook-страница дипломата
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили захват в плен четырех украинцев на территории Сомали, которая подконтрольная антиправительственным силам. Отмечается, что граждане Украины были членами экипажа вертолета Миссии ООН в Сомали, который пострадал от аварии.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

Читайте также:

Что известно о пленных украинцах

По его словам, в настоящее время личность украинцев установлена. Также вместе с ними на борту находились пятеро иностранцев.

"Вертолет принадлежит украинской частной компании, которая выполняла контракт на перевозку по заказу ООН. Посольство Украины в Кении и Постоянное представительство Украины при ООН в Нью-Йорке уже получили срочные поручения МИД Украины принять необходимые меры", — заверил дипломат.

Кроме того, министерство выясняет все подробности аварии, захват в плен и состояние украинцев. Также МИД пытается связаться с компанией-владельцем вертолета для координации действий.

"Держим эту ситуацию на особом контроле вместе с другими причастными ведомствами нашего государства", — добавил Николенко.

захват в плен четырех украинцев на территории Сомали
Скриншот сообщения из Facebook Олега Николенка

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в плену хуситов находятся четверо украинских моряков. В настоящее время государство работает над их возвращением.

ООН
авария
МИД
Сомали
пленные
Олег Николенко

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме