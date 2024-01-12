В МИДе подтвердили захват в плен четырех украинцев на территории Сомали
В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили захват в плен четырех украинцев на территории Сомали, которая подконтрольная антиправительственным силам. Отмечается, что граждане Украины были членами экипажа вертолета Миссии ООН в Сомали, который пострадал от аварии.
Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.
Что известно о пленных украинцах
По его словам, в настоящее время личность украинцев установлена. Также вместе с ними на борту находились пятеро иностранцев.
"Вертолет принадлежит украинской частной компании, которая выполняла контракт на перевозку по заказу ООН. Посольство Украины в Кении и Постоянное представительство Украины при ООН в Нью-Йорке уже получили срочные поручения МИД Украины принять необходимые меры", — заверил дипломат.
Кроме того, министерство выясняет все подробности аварии, захват в плен и состояние украинцев. Также МИД пытается связаться с компанией-владельцем вертолета для координации действий.
"Держим эту ситуацию на особом контроле вместе с другими причастными ведомствами нашего государства", — добавил Николенко.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в плену хуситов находятся четверо украинских моряков. В настоящее время государство работает над их возвращением.
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