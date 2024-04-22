Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow В МВС назвали кількість одиниць вогнепальної зброї, яку вилучили в громадян минулого року arrow

В МВС назвали кількість одиниць вогнепальної зброї, яку вилучили в громадян минулого року

22 квітня 2024 21:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В МВС назвали кількість одиниць вогнепальної зброї, яку вилучили в громадян минулого року
Голова МВС Ігор Клименко. Фото: Нацполіція
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, яку кількість вогнепальної зброї було вилучено правоохоронцями в громадян у 2023 році. За його словами, цифра сягнула 5500 одиниць.

Про це Клименко заявив в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Вогнепальна зброя в українців

Голова МВС зауважив, що всі правоохоронні органи проводять роботу щоденно, щогодинно, і в тому числі вночі.

"І цей випадок (вбивство поліцейського. — Ред.) показує, що який би не був мотив цих громадян, вони порушили закон і мають відповісти", — зазначив Клименко.

Він наголосив, що кожен такий випадок змушує змінювати протоколи реагування як ДСНС, так і Нацполіцію. За його словами, правоохоронці мають реагувати на будь-які помилки, які раніше могли бути допущені.

"Адже ці помилки, і ці неточності в цих інструкціях, можуть призводити до втрати наших працівників", — додав міністр.

Раніше ми писали, що військові, які вбили поліцейського у Вінницькій області, перевозили боєприпаси у салоні свого автомобіля — обох підозрюваних затримали.

Згодом під час судового засідання один із затриманих Валерій Василаке розкаявся. За рішенням суду чоловік буде утриманий під вартою до кінця слідства. 

Крім того, запобіжний захід обрали й другому підозрюваному у злочині — 26-річному військовослужбовцю. Він розповів, що боєприпаси вважалися списаними, тому він хотів їх "закопати до невизначених часів".

МВС
зброя
вбивство
поліція
Ігор Клименко
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

Розклад ефірів

Всі ефіри