В МВС назвали кількість одиниць вогнепальної зброї, яку вилучили в громадян минулого року

Голова МВС Ігор Клименко. Фото: Нацполіція

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, яку кількість вогнепальної зброї було вилучено правоохоронцями в громадян у 2023 році. За його словами, цифра сягнула 5500 одиниць.

Про це Клименко заявив в ефірі телемарафону.

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Голова МВС зауважив, що всі правоохоронні органи проводять роботу щоденно, щогодинно, і в тому числі вночі.

"І цей випадок (вбивство поліцейського. — Ред.) показує, що який би не був мотив цих громадян, вони порушили закон і мають відповісти", — зазначив Клименко.

Він наголосив, що кожен такий випадок змушує змінювати протоколи реагування як ДСНС, так і Нацполіцію. За його словами, правоохоронці мають реагувати на будь-які помилки, які раніше могли бути допущені.

"Адже ці помилки, і ці неточності в цих інструкціях, можуть призводити до втрати наших працівників", — додав міністр.

Раніше ми писали, що військові, які вбили поліцейського у Вінницькій області, перевозили боєприпаси у салоні свого автомобіля — обох підозрюваних затримали.

Згодом під час судового засідання один із затриманих Валерій Василаке розкаявся. За рішенням суду чоловік буде утриманий під вартою до кінця слідства.

Крім того, запобіжний захід обрали й другому підозрюваному у злочині — 26-річному військовослужбовцю. Він розповів, що боєприпаси вважалися списаними, тому він хотів їх "закопати до невизначених часів".