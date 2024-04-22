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В МВД назвали количество единиц огнестрельного оружия, которое изъяли у граждан в прошлом году

22 апреля 2024 21:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В МВД назвали количество единиц огнестрельного оружия, которое изъяли у граждан в прошлом году
Глава МВД Игорь Клименко. Фото: Нацполиция
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, какое количество огнестрельного оружия было изъято правоохранителями у граждан в 2023 году. По его словам, цифра составила 5500 единиц.

Об этом Клименко заявил в эфире телемарафона.

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Глава МВД отметил, что все правоохранительные органы проводят работу ежедневно, ежечасно и в том числе ночью.

"И этот случай (убийство полицейского. — Ред.) показывает, что какой бы ни был мотив этих граждан, они нарушили закон и должны ответить", — отметил Клименко.

Он подчеркнул, что каждый такой случай заставляет менять протоколы реагирования как ГСЧС, так и Нацполиции. По его словам, правоохранители должны реагировать на любые ошибки, которые раньше могли быть допущены.

"Ведь эти ошибки и эти неточности в этих инструкциях могут приводить к потере наших работников", — добавил министр.

Ранее мы писали, что военные, убившие полицейского в Винницкой области, перевозили боеприпасы в салоне своего автомобиля — обоих подозреваемых задержали.

Впоследствии во время судебного заседания один из задержанных Валерий Василаке раскаялся. По решению суда мужчина будет удержан под стражей до конца следствия.

Кроме того, меру пресечения избрали и второму подозреваемому в преступлении — 26-летнему военнослужащему. Он рассказал, что боеприпасы считались списанными, поэтому хотел их "закопать до неопределенных времен".

МВД
оружие
убийство
полиция
Игорь Клименко
война в Украине

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