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В Мінекології пояснили, чому в Україні міліють річки

13 червня 2024 06:54
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Обміління річок в Україні: у Мінекології пояснили причину
Обміління озера Синевір у 2022 році. Фото: mukachevo.net
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

На обміління річок в Україні вплинуло кілька важливих факторів. Серед них безсніжна зима, посушлива весна і загалом тенденція до глобального потепління.

Про це в інтерв’ю Новини.LIVE розповів Олександр Краснолуцький, перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.

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"Є декілька факторів. Перший — ця весна була посушливою, а зима не сильно сніжна. Такі природні процеси періодично відбуваються. Але загалом Україна на сьогодні є країною, яка є мало забезпечена питною водою. За цим показником ми на 86-му місці у світі. Це дуже низький рівень", — уточнив Краснолуцький.

За його словами, це дуже серйозно впливає на доступ до чистої питної води населення України. І щоби виправити ситуацію, Україна, згідно європейських директив, торік розробила план щодо управління басейнами річок. Він передбачає розчистку малих річок, аби у майбутньому повернути їм водність.

"При дослідженні річки Рось, ми побачили, що на ній збудовано дуже багато гідротехнічних споруд, які заважають проходженню води. Через це десь йшло обміління, бо перекривалася вода, а десь навпаки збиралася більше", — підсумував політик.

Нагадаємо, наразі в Україні зафіксовано понад 5 тисяч випадків збитків довкіллю на суму 2,4 трильйона гривень. Вона включає в себе лише те, що можна зафіксувати на деокупованих територіях. А якщо порахувати збитки окупованих територій, то сума у 2,4 трлн грн може збільшитися у 3-4 рази. 
 

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