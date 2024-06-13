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В Минэкологии объяснили, почему в Украине мелеют реки

13 июня 2024 06:54
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Обмеление рек в Украине: в Минэкологии объяснили причину
Обмеление озера Синевир в 2022 году. Фото: mukachevo.net
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

На отмеление рек в Украине влияет несколько важных факторов. Среди них бесснежная зима, засушливая весна и тенденция к глобальному потеплению.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал Александр Краснолуцкий, первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

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"Есть несколько факторов. Первый — эта весна была засушливой, а зима не сильно снежная. Такие природные процессы периодически происходят. Но в целом Украина на сегодняшний день является страной, которая мало обеспечена питьевой водой. По этому показателю мы на 86-м месте в мире. Это очень низкий уровень", — уточнил Краснолуцкий.

Это очень серьезно влияет на доступ к чистой питьевой воде населения Украины. И чтобы исправить ситуацию, Украина, согласно европейским директивам, в прошлом году разработала план управления бассейнами рек. Он предполагает расчистку малых рек, чтобы в будущем вернуть им водность.

"При исследовании реки Рось, мы увидели, что на ней построено очень много гидротехнических сооружений, которые мешают прохождению воды. Поэтому где-то шло обмеление, потому что перекрывалась вода, а где-то наоборот собиралась больше", — подытожил политик.

Напомним, в настоящее время в Украине зафиксировано более 5 тысяч случаев ущерба окружающей среде на сумму 2,4 триллиона гривен. Она включает только то, что можно зафиксировать на деоккупированных территориях. А если посчитать убытки оккупированных территорий, сумма в 2,4 трлн грн может увеличиться в 3-4 раза.

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