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В мережі показали ювелірне знищення окупантів за допомогою дрона

11 січня 2024 21:58
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В мережі показали ювелірне знищення окупантів за допомогою дрона
Момент знищення окупантів за допомогою дрона. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Українські захисники продовжують нищити російських загарбників усюди, де випадає така можливість. У цьому їм допомагають безпілотні літальні апарати.

Відео ювелірної роботи операторів БпЛА було опубліковане на Telegram-каналі Генерал Марсель.

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Знищення окупантів за допомогою дрона

Уже кілька місяців російські окупанти безнадійно намагаються ліквідувати український плацдарм у Кринках. Проте українські вояки дають відсіч. У цьому їм допомагає ефективна робота БпЛА.

"Кринки. Два окупанта vs. український пілот дрону", — говориться у лаконічному повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що військовослужбовці Збройних сил України обурені словами Міністерства оборони про високий кошторис деяких дронів для Донецького напрямку.

Нагадуємо, що безпілотні літальні апарати широко використовуються українськими захисниками, щоб протистояти російським загарбникам. Зокрема, вони завдають важких втрат особового складу ворожих військ.

війна
ЗСУ
Україна
окупанти
дрони

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