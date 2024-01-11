В сети показали ювелирное уничтожение окупантов с помощью дрона
Украинские защитники продолжают уничтожать российских захватчиков всюду, где выпадает такая возможность. В этом им помогают беспилотные летательные аппараты.
Видео ювелирной работы операторов БПЛА было опубликовано на Telegram-канале Генерал Марсель.
Уничтожение окупантов с помощью дрона
Уже несколько месяцев российские оккупанты безнадежно пытаются ликвидировать украинский плацдарм в Крынках. Однако украинские воины дают отпор. Этому им помогает эффективная работа БпЛА.
"Крынки. Два кафира vs. украинский пилот дрона", — говорится в лаконичном сообщении.
Ранее мы сообщали, что военнослужащие Вооруженных сил Украины возмущены словами Министерства обороны о высокой смете некоторых дронов для Донецкого направления.
Напомним, что беспилотные летательные аппараты широко используются украинскими защитниками , чтобы противостоять российским захватчикам. В частности, они наносят тяжелые потери личному составу вражеских войск.
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