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Сирський показав, як ударні БпЛА Збройних сил нищать піхоту загарбників

10 січня 2024 18:35
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Сирський показав, як ударні БпЛА Збройних сил нищать піхоту загарбників
Удари українських БпЛА по позиціях російських загарбників. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Безпілотні літальні апарати широко виокристовуються українськими захисниками, щоб протистояти російським загарбникам. Зокрема, вони завдають важких втрат особового складу ворожих військ.

Відео роботи українських військових дронів показав командувач Сухопутних сил України генерал-полковник Олександр Сирський

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"Робота ударної групи БпАК "Асгард" підрозділу "Очі". За чотири дні було знищено 12 скупчень ОС противника", — повідомив військовий.

Також захисники знищили 2 місця зберігання та транспортування БК та 15 одиниць техніки противника.

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти вирішили піти "м'ясним штурмом" на позиції українських військових. Росіяни натрапили на 58 мотопіхотну бригаду, яка ліквідувала їх.

Нагадуємо, що українські військові щодня впевнено знищують російських окупантів та ворожу військову техніку. Вони вкотре показали, як б'ють по противнику.

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