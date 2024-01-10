Сырский показал, как ударные БпЛА Вооруженных сил уничтожают пехоту захватчиков

Удары украинских БпЛА по позициям российских захватчиков. Фото: скриншот

Беспилотные летательные аппараты широко используются украинскими защитниками, чтобы противостоять российским захватчикам. В частности, они наносят тяжелые потери личному составу вражеских войск.

Видео работы украинских военных дронов показал командующий Сухопутными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский.

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"Работа ударной группы БпАК "Асгард" подразделения "Очи". За четыре дня было уничтожено 12 скоплений ОС противника", — сообщил военный.

Также защитники уничтожили 2 места хранения и транспортировки БК и 15 единиц техники противника.

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты решили пойти "мясным штурмом" на позиции украинских военных. Россияне наткнулись на 58 мотопехотную бригаду, которая ликвидировала их .

Напоминаем, что украинские военные ежедневно уверенно уничтожают российских окупантов и вражескую военную технику. Они еще раз показали, как бьют по противнику.