Сырский показал, как ударные БпЛА Вооруженных сил уничтожают пехоту захватчиков
Беспилотные летательные аппараты широко используются украинскими защитниками, чтобы противостоять российским захватчикам. В частности, они наносят тяжелые потери личному составу вражеских войск.
Видео работы украинских военных дронов показал командующий Сухопутными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский.
Боевые дроны уничтожают пехоту врага
"Работа ударной группы БпАК "Асгард" подразделения "Очи". За четыре дня было уничтожено 12 скоплений ОС противника", — сообщил военный.
Также защитники уничтожили 2 места хранения и транспортировки БК и 15 единиц техники противника.
Ранее мы сообщали, что российские оккупанты решили пойти "мясным штурмом" на позиции украинских военных. Россияне наткнулись на 58 мотопехотную бригаду, которая ликвидировала их .
Напоминаем, что украинские военные ежедневно уверенно уничтожают российских окупантов и вражескую военную технику. Они еще раз показали, как бьют по противнику.
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