Траншеї в Курській області треба копати біля Льгова та Курчатова, неподалік Курської АЕС

В Курській області копачам траншей готові платити до $4 000 — поспішають перед приходом ЗСУ
В Курській області журналісти CNN помітили незвичайне збільшення вакансій копачів. Крім того, аналітики завдяки супутниковим знімкам побачили нову систему траншей в цьому регіоні.
Про це 14 серпня, у середу пише CNN.
Де росіяни вирили траншеї в очікуванні наступу ЗСУ
Багато вакансій особливо у місті Льгов, а також місті Курчатов, що неподалік від Курської АЕС. У вакансіях, що ширяться не офіційно, а через соцмережі, вказується, що техніка для риття траншей є, а ось водіїв не вистачає.
За небезпечно роботу з ризиком для життя регіональна влада готова платити від 1600 до 4000 доларів.
Подібні вакансії розповсюджуються подалі від центру Росії, наприклад у Башкортостані. Там обіцяють "повний соцпакет", доставку, одяг, їжу та житло та відповідну зарплатню.
Аналітики завдяки супутниковим знімкам вже побачили, що росіяни дійсно активно риють траншеї. На знімках Maxar добре видно, що захисні траншеї вже тягнуться від Селекційного до Льгова.
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