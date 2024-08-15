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В Курській області копачам траншей готові платити до $4 000 — поспішають перед приходом ЗСУ

15 серпня 2024 05:13
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Траншеї в Курській області треба копати біля Льгова та Курчатова, неподалік Курської АЕС
Викопування траншей та окопів. Ілюстративне фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

В Курській області журналісти CNN помітили незвичайне збільшення вакансій копачів. Крім того, аналітики завдяки супутниковим знімкам побачили нову систему траншей в цьому регіоні.

Про це 14 серпня, у середу пише CNN.

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Багато вакансій особливо у місті Льгов, а також місті Курчатов, що неподалік від Курської АЕС. У вакансіях, що ширяться не офіційно, а через соцмережі, вказується, що техніка для риття траншей є, а ось водіїв не вистачає. 

За небезпечно роботу з ризиком для життя регіональна влада готова платити від 1600 до 4000 доларів. 

Подібні вакансії розповсюджуються подалі від центру Росії, наприклад у Башкортостані. Там обіцяють "повний соцпакет", доставку, одяг, їжу та житло та відповідну зарплатню. 

В Курській області копачам траншей готові платити до $4 000 — поспішають перед приходом ЗСУ - фото 1
На супутниковому знімку видно траншею від Селекційного до Льгова. Фото:
Maxar Technologies

Аналітики завдяки супутниковим знімкам вже побачили, що росіяни дійсно активно риють траншеї. На знімках Maxar добре видно, що захисні траншеї вже тягнуться від Селекційного до Льгова.

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