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В Курской области копателям траншей готовы платить до $4 000 — спешат перед приходом ВСУ

15 августа 2024 05:13
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Траншеи в Курской области нужно копать возле Льгова и Курчатова, недалеко от Курской АЭС.
Выкапывание траншей и окопов. Иллюстративное фото: Reuters
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

В Курской области журналисты CNN заметили необычное увеличение вакансий копателей. Кроме того, аналитики, благодаря спутниковым снимкам, увидели новую систему траншей в этом регионе.

Об этом 14 августа, в среду пишет CNN .

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Много вакансии особенно в городе Льгов, а также городе Курчатов, недалеко от Курской АЭС. В вакансиях, распространяющихся не официально, а через соцсети, указывается, что техника для рытья траншей есть, а вот водителей не хватает.

За опасную работу с риском для жизни региональные власти готовы платить от 1600 до 4000 долларов.

Подобные вакансии распространяются вдали от центра России, например в Башкортостане. Там обещают "полный соцпакет", доставку, одежду, еду и жилье и соответствующую зарплату.

В Курской области копатели траншей готовы платить до $4 000 — спешат перед приходом ВСУ - фото 1
На спутниковом снимке видна траншея от Селекционного до Льгова. Фото:
Maxar Technologies

Аналитики благодаря спутниковым снимкам уже отметили, что россияне действительно активно роют траншеи. На снимках Maxar хорошо видно, что защитные траншеи уже тянутся от Селекционного к Льгову.

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