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В КМІС розповіли кого українці вважають лідером опозиції

9 березня 2024 17:52
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
В КМІС розповіли кого українці вважають лідером опозиції
Перехожі на вулиці Києва. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Київський міжнародний інститут соціології протягом 17-28 лютого проводив власне всеукраїнське опитування. У ході соціологічного дослідження, у респондентів запитали, кого вони вважають лідером української опозиції.

Про це повідомив Київський міжнародний інститут соціології у п'ятницю, 8 березня.

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Результати соціологічного опитування

У ході опитування респондентам пропонувалося обрати одного з шести перелічених публічних осіб, або ж назвати свого кандидата на роль лідера політичної опозиції в країні.

За результатами опитування КМІС, понад 26% українців вважають лідером опозиції в Україні голову партії "Європейської Солідарності" і експрезидента Петра Порошенка. Сергій Притула у цьому рейтингу займає друге місце з результатом 17%.

За ними йдуть Дмитро Разумков (7%), Юлія Тимошенко (5%), Олексій Арестович (2%) та Юрій Бойко (2%). 

Результати опитування у вигляді графіку. Фото: КМІС
Результати опитування у вигляді графіку. Фото: КМІС

В КМІС зазначили, що кандидатури В. Залужного у переліку варіантів не було. Попри це 4% опитаних назвали свій варіант відповіді. З них 3% вважають, що лідером опозиції є ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Нагадаємо, що нещодавно КМІС оприлюднив результати опитування громадської думки щодо ставлення громадян до контролю інформації в інтернет-джерелах з боку влади.

Раніше ми публікували результати опитування щодо думки українців про обмеження для ухилянтів.

Петро Порошенко
опозиція
українці
Сергій Притула
Україна
Валерій Залужний

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