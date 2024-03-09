В КМИС рассказали, кого украинцы считают лидером оппозиции

Прохожие по улице Киева. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Киевский международный институт социологии в течение 17-28 февраля проводил собственный всеукраинский опрос. В ходе социологического исследования у респондентов спросили, кого они считают лидером украинской оппозиции.

Об этом сообщил Киевский международный институт социологии в пятницу, 8 марта.

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Результаты социологического опроса

В ходе опроса респондентам предлагалось выбрать одного из шести перечисленных публичных лиц, или же назвать своего кандидата на роль лидера политической оппозиции в стране.

По результатам опроса КМИС, более 26% украинцев считают лидером оппозиции в Украине главу партии "Европейской Солидарности" и экс-президента Петра Порошенко. Сергей Притула в этом рейтинге занимает второе место с результатом 17%.

За ними следуют Дмитрий Разумков (7%), Юлия Тимошенко (5%), Алексей Арестович (2%) и Юрий Бойко (2%).

Результаты опроса посредством графика. Фото: КМИС

В КМИС отметили, что кандидатуры В. Залужного в списке вариантов не было. Несмотря на это, 4% опрошенных назвали свой вариант ответа. Из них 3% считают, что лидером оппозиции является экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Напомним, что недавно КМИС обнародовал результаты опроса общественного мнения по поводу отношения граждан к контролю информации в интернет-источниках со стороны властей.

Ранее мы публиковали результаты опроса относительно мнения украинцев об ограничениях уклоняемых.