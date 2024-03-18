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В Кабміні пропонують збільшити кількість прикордонників — з якою метою

18 березня 2024 19:37
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Кабміні пропонують збільшити кількість прикордонників — з якою метою
Прикордонники Чопського загону ДПСУ. Фото ілюстративне: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Кабінеті міністрів пропонують Верховній Раді збільшити загальну чисельність Державної прикордонної служби на 15 тисяч військовослужбовців. Законопроєкт вже подано до розгляду у парламент.

Про це повідомив представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук.

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За його словами, законопроєкт №11091 вже зареєстровано у ВРУ. 

"З огляду на нагальну необхідність формування та нарощення бойових резервів Держприкордонслужби у складі сил оборони і забезпечення готовності ДПСУ в післявоєнний період взяти під контроль державний кордон у його міжнародно визнаних межах та адекватне реагування наявними силами та засобами Держприкордонслужби на актуальні й потенційні загрози національній безпеці на державному кордоні, передбачено збільшення на 15 тис. військовослужбовців загальної чисельності Державної прикордонної служби України", — йдеться у його повідомленні. 

В Кабміні пропонують збільшити кількість прикордонників — з якою метою
Джерело: Telegram

Документ підтримав і речник прикордонвійськ Андрій Демченко:

"ДПСУ в сучасних реаліях потребує формування бойових підрозділів, які виконують завдання зокрема і на лінії фронту, а надалі передбачатиме взяття під контроль ділянок кордону та відповідно виконання завдань з оборони, що тягне за собою необхідність збільшення штатної чисельності Держприкордонслужби", — сказав він. 

Нагадаємо, раніше прикордонники виявили у водах Тиси тіло 33-річного харків'янина. Це вже 22 випадок загибелі чоловіків, які намагалися переплисти річку.

А на Львівщині прикордонники вилучили на КПП "Краківець" чотири тонни нелегально ввезених російських автозапчастин, які перевозилися трьома вантажівками.

Кабінет міністрів
Верховна Рада
Україна
нардепи
прикордонники
ДПСУ

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