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В Кабмине предлагают увеличить количество пограничников — с какой целью

18 марта 2024 19:37
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Кабмине предлагают увеличить количество пограничников — с какой целью
Пограничники Чопского отряда ГПСУ. Фото иллюстративное: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Кабинете Министров предлагают Верховной Раде увеличить общую численность Государственной пограничной службы на 15 тысяч военнослужащих. Законопроект уже представлен к рассмотрению в парламент.

Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

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По его словам, законопроект №11091 уже зарегистрирован в ВРУ.

Учитывая настоятельную необходимость формирования и наращивания боевых резервов Госпогранслужбы в составе сил обороны и обеспечения готовности ГНСУ в послевоенный период взять под контроль государственную границу в ее международно признанных пределах и адекватное реагирование имеющимися силами и средствами Госпогранслужбы на актуальные и потенциальные угрозы национальной безопасности границе, предусмотрено увеличение на 15 тыс. военнослужащих общей численности Государственной пограничной службы Украины ", — говорится в его сообщении.

В Кабмине предлагают увеличить количество пограничников - с какой целью
Источник: Telegram

Документ поддержал и спикер погранвойск Андрей Демченко:

"ГПСУ в современных реалиях требует формирования боевых подразделений, выполняющих задачи, в том числе и на линии фронта, а в дальнейшем будет предусматривать взятие под контроль участков границы и соответственно выполнение задач по обороне, что влечет необходимость увеличения штатной численности Госпогранслужбы", — сказал он.

Напомним, ранее пограничники обнаружили в водах Тисы тело 33-летнего харьковчанина. Это уже 22 случай гибели мужчин, пытавшихся переплыть реку.

А во Львовской области пограничники изъяли на КПП "Краковец" четыре тонны нелегально ввезенных российских автозапчастей, которые перевозили тремя грузовиками.

Кабинет министров
Верховная Рада
Украина
нардепы
пограничники
ГПСУ

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