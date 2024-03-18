В Кабмине предлагают увеличить количество пограничников — с какой целью

Пограничники Чопского отряда ГПСУ. Фото иллюстративное: УНИАН

В Кабинете Министров предлагают Верховной Раде увеличить общую численность Государственной пограничной службы на 15 тысяч военнослужащих. Законопроект уже представлен к рассмотрению в парламент.

Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

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По его словам, законопроект №11091 уже зарегистрирован в ВРУ.

Учитывая настоятельную необходимость формирования и наращивания боевых резервов Госпогранслужбы в составе сил обороны и обеспечения готовности ГНСУ в послевоенный период взять под контроль государственную границу в ее международно признанных пределах и адекватное реагирование имеющимися силами и средствами Госпогранслужбы на актуальные и потенциальные угрозы национальной безопасности границе, предусмотрено увеличение на 15 тыс. военнослужащих общей численности Государственной пограничной службы Украины ", — говорится в его сообщении.

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Документ поддержал и спикер погранвойск Андрей Демченко:

"ГПСУ в современных реалиях требует формирования боевых подразделений, выполняющих задачи, в том числе и на линии фронта, а в дальнейшем будет предусматривать взятие под контроль участков границы и соответственно выполнение задач по обороне, что влечет необходимость увеличения штатной численности Госпогранслужбы", — сказал он.

Напомним, ранее пограничники обнаружили в водах Тисы тело 33-летнего харьковчанина. Это уже 22 случай гибели мужчин, пытавшихся переплыть реку.

А во Львовской области пограничники изъяли на КПП "Краковец" четыре тонны нелегально ввезенных российских автозапчастей, которые перевозили тремя грузовиками.