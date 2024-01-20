В Івано-Франківській області легковик врізався у пасажирський потяг

ДТП в Івано-Франківській області. Фото: dsns.gov.ua

На нерегульованому залізно-дорожньому переїзді у селі Ямниця Івано-Франківської області сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії автомобіль врізався у потяг.

Про це повідомляє ДСНС.

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ДТП в Івано-Франківській області

"Рятувальники, що оперативно прибули на місце події, за допомогою гідроінструменту провели заходи по деблокуванні потерпілого з понівеченої автівки та передали медикам", — йдеться у повідомленні.

ДТП в Івано-Франківській області. Фото: dsns.gov.ua

У ДСНС додали, що рятувальники від’єднали також клеми акумуляторної батареї автомобіля з метою недопущення загоряння.

Нагадаємо, у Львові на вулиці Стрийській сталася дорожньо-транспортна пригода вдень 20 січня. Внаслідок аварії є постраждалі.

Також ми писали, що у Святошинському районі Києва сталася смертельна ДТП сьогодні, 20 січня. Водій автомобіля в'їхав в автобус на зупинці громадського транспорту.

Додамо, у місті Люботин Харківської області сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль Skoda на великій швидкості врізався у вантажний причіп фури, внаслідок чого постраждала людина.