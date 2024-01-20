В Ивано-Франковской области легковушка врезалась в пассажирский поезд
На нерегулируемом железнодорожном переезде в селе Ямница Ивано-Франковской области произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии автомобиль врезался в поезд.
Об этом сообщает ГСЧС.
ДТП в Ивано-Франковской области
"Спасатели, оперативно прибывшие на место происшествия, с помощью гидроинструмента провели мероприятия по деблокированию пострадавшего из искореженной машины и передали медикам", — говорится в сообщении.
В ГСЧС добавили, что спасатели отсоединили также клеммы аккумуляторной батареи автомобиля с целью недопущения возгорания.
Напомним, во Львове на улице Стрыйской произошло дорожно-транспортное происшествие днем 20 января. В результате аварии есть пострадавшие.
Также мы писали, что в Святошинском районе Киева произошло смертельное ДТП сегодня, 20 января. Водитель автомобиля въехал в автобус на остановке общественного транспорта.
Добавим, в городе Люботин Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль Skoda на большой скорости врезался в грузовой прицеп фуры, в результате чего пострадал человек.
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