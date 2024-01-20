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В Ивано-Франковской области легковушка врезалась в пассажирский поезд

20 января 2024 23:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Ивано-Франковской области легковушка врезалась в пассажирский поезд
ДТП в Ивано-Франковской области. Фото: dsns.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На нерегулируемом железнодорожном переезде в селе Ямница Ивано-Франковской области произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии автомобиль врезался в поезд.

Об этом сообщает ГСЧС.

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ДТП в Ивано-Франковской области

"Спасатели, оперативно прибывшие на место происшествия, с помощью гидроинструмента провели мероприятия по деблокированию пострадавшего из искореженной машины и передали медикам", — говорится в сообщении.

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ДТП в Ивано-Франковской области. Фото: dsns.gov.ua

В ГСЧС добавили, что спасатели отсоединили также клеммы аккумуляторной батареи автомобиля с целью недопущения возгорания.

Напомним, во Львове на улице Стрыйской произошло дорожно-транспортное происшествие днем 20 января. В результате аварии есть пострадавшие.

Также мы писали, что в Святошинском районе Киева произошло смертельное ДТП сегодня, 20 января. Водитель автомобиля въехал в автобус на остановке общественного транспорта.

Добавим, в городе Люботин Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль Skoda на большой скорости врезался в грузовой прицеп фуры, в результате чего пострадал человек.

ДТП
ГСЧС
Ивано-Франковская область
спасатели
автомобиль
поезд

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