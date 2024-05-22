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В юридичному управлінні Ради розкритикували законопроєкт про заборону УПЦ

22 травня 2024 07:33
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
В юридичному управлінні Ради розкритикували законопроєкт про заборону УПЦ
Люди в церкві. Фото: Facebook/Центр інформації УПЦ
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Юридичне управління Верховної Ради розкритикувало законопроєкт, який відкриває шлях до заборони Української православної церкви. У відомстві заперечують, що цей документ потрібен для "захисту національної безпеки".

Відповідне зауваження опублікували на сайті Верховної Ради України.

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Скриншот зауваження

Чому в юридичному управлінні виступають проти законопроєкту про заборону УПЦ

Юристи стверджують, що, згідно з нормами міжнародного права, захист національної безпеки не може бути підґрунтям для обмеження права на віросповідання. На їхню думку, будь-який закон може містити лише механізми для заборони тієї чи іншої релігійної організації, але не забороняти її.

Також в юридичному управлінні розкритикували термін "РПЦ в Україні", яким у законопроєкті називають УПЦ. Експерти зазначили, що ця назва не відповідає принципу юридичної визначеності, адже не є офіційно зареєстрованою. До того ж положення, за яким діяльність релігійної організації забороняє адміністративний суд, є неправомірним, бо за вирішення подібних справ має відповідати цивільний суд.

Нагадаємо, на початку березня Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики закінчив розгляд правок і направив до Верховної Ради на голосування законопроєкт про заборону російських релігійних організацій в Україні.

Також ми повідомляли про те, що на території України досі продовжують діяти понад вісім тисяч храмів УПЦ МП. Це в 20 разів більше за кількість храмів ПЦУ.

Верховна Рада
церква
релігія
храми
УПЦ МП
законопроєкт

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