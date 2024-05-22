В юридическом управлении Рады подвергли критике законопроект о запрете УПЦ

Люди в церкви. Фото: Facebook/Центр информации УПЦ

Юридическое управление Верховной Рады раскритиковало законопроект, открывающий путь к запрету Украинской православной церкви. В ведомстве отрицают, что этот документ нужен для "защиты национальной безопасности".

Соответствующее замечание было опубликовано на сайте Верховной Рады Украины.

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Почему в юридическом управлении выступают против законопроекта о запрете УПЦ

Юристы утверждают, что, согласно нормам международного права, защита национальной безопасности не может быть основанием для ограничения права на вероисповедание. По их мнению, любой закон может содержать только механизмы запрета той или иной религиозной организации, но не запрещать ее.

Также в юридическом управлении раскритиковали термин "РПЦ в Украине", которым в законопроекте называют УПЦ. Эксперты отметили, что это название не соответствует принципу юридической определенности, ведь не является официально зарегистрированным. К тому же положение, согласно которому деятельность религиозной организации запрещает административный суд, неправомерно, потому что за решение подобных дел должен отвечать гражданский суд.

Напомним, в начале марта Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики завершил рассмотрение правок и направил в Верховную Раду на голосование законопроект о запрете российских религиозных организаций в Украине.

Также мы сообщали о том, что на территории Украины до сих пор продолжают действовать более восьми тысяч храмов УПЦ МП. Это в 20 раз больше количества храмов ПЦУ.