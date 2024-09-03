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В Італії виник скандал через неузгодженість позицій правлячих партій щодо України, — Euractiv

3 вересня 2024 04:52
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Уряд Італії не сформулював єдину позицію щодо України
Антоніо Таяні, Джорджія Мелоні та Маттео Сальвіні. Фото: агентство Нова
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

В італійському уряді виникла невизначеність щодо позиції по Україні. Зустріч лідерів трьох правлячих партій мала продемонструвати єдність Кабінету міністрів, але натомість показала зворотний ефект.

Про це у понеділок, 2 вересня, повідомило видання Euractiv.

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Що відомо про інцидент

Зазначається, що після зустрічі прем'єр-міністра Джорджії Мелоні (глави партії Fratelli d'Italia/ECR), віце-прем'єра Маттео Сальвіні (Lega/Patriots of Europe) та віце-прем'єра Антоніо Таяні (Forza Italia/EPP) було опубліковано спільну заяву по Україні у двох різних версіях.

У версії Fratelli d'Italia йшлося про "загальну позицію уряду щодо війни в Україні". У версії партії Сальвіні Lega згадувалася "підтримка Києва, але протидія будь-яким військовим інтервенціям за межами кордонів України".

Через 15 хвилин після публікації версія заяви Lega була швидко видалена. Партія вибачилася, пояснивши помилку поспішністю.

"Текст — надісланий помилково, але негайно виправлений — був змінений у повній згоді з усіма іншими лідерами винятково зі стилістичних причин, а не за змістом. Це була проста помилка. Усередині більшості немає жодних проблем", — сказав Сальвіні через кілька годин після інциденту.

У свою чергу опозиція миттєво скористалася ситуацією, поставивши під сумнів версію подій, викладену партією Lega.

"Це свідчить про шантаж уряду з боку Lega з приводу України", — заявила депутат від Демократичної партії Лія Куартапель.

Тим часом Енріко Борґі, депутат від Italia Viva, запропонував більш ширший аналіз.

"Це далеко не просто "стилістичний вибір", Сальвіні. Різниця між збереженням цього уривку в заяві або його видаленням подібна до різниці між позиціями Орбана або Європейського союзу, Сполучених Штатів і Сполученого Королівства", — сказав він.

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