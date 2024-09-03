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В Италии возник скандал из-за несогласованности позиций правящих партий по Украине, — Euractiv

3 сентября 2024 04:52
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Правительство Италии не сформулировало единую позицию по Украине
Антонио Таяни, Джорджия Мелони и Маттео Сальвини. Фото: агентство Нова
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В итальянском правительстве возникла неопределенность относительно позиции по Украине. Встреча лидеров трех правящих партий должна была продемонстрировать единства Кабинета министров, но вместо этого показала обратный эффект.

Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщило издание Euractiv.

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Что известно об инциденте

Отмечается, что после встречи премьер-министра Джорджии Мелони (главы партии Fratelli d'Italia/ECR), вице-премьера Маттео Сальвини (Lega/Patriots of Europe) и вице-премьера Антонио Таяни (Forza Italia/EPP), было опубликовано совместное заявление по Украине в двух разных версиях.

В версии Fratelli d'Italia говорилось об "общей позиции правительства относительные войны в Украине". В то же время, в версии партии Сальвини Lega упоминалась "поддержка Киева, но противодействие любым военным интервенциям за пределами границ Украины".

Спустя 15 минут после публикации, версия заявления Lega была быстро удалена. Партия принесла извинения, объяснив ошибку поспешностью.

"Текст — отправленный по ошибке, но немедленно исправленный — был изменен в полном согласии со всеми остальными лидерами исключительно по стилистическим причинам, а не по содержанию. Это была простая ошибка. Внутри большинства нет никаких проблем", — сказал Сальвини через несколько часов после инцидента.

В свою очередь, оппозиция мгновенно воспользовалась случаем, поставив под сомнение версию событий, изложенную партией Lega.

"Это свидетельствует о шантаже правительства со стороны Lega по поводу Украины", — заявила депутат от Демократической партии Лия Куартапель.

Тем временем Энрико Борги, депутат от Italia Viva, предложил более широкий анализ.

"Это далеко не просто "стилистический выбор", Сальвини. Разница между сохранением этого отрывка в заявлении или его удалением подобна разнице между позициями Орбана или Европейского союза, Соединенных Штатов и Соединенного Королевства", — сказал он

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