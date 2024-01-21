В Італії офіційно дозволили "зигувати", — CNN

Люди на площі у Римі "зигують". Фото: abc.es

Верховний суд Італії ухвалив рішення про те, що фашистські вітання є законними на мітингах в країні. Їх можна використовувати за умови, що вони не загрожують громадському порядку або не ризикують відродити заборонену в країні фашистську партію.

Про це повідомляє CNN.

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За даними видання, кілька членів опозиційних партій Італії та лідери єврейської громади розкритикували рішення про дозвіл фашистських вітань та планують протестувати проти нього.

Рішення було ухвалене майже через два тижні після того, як в мережі поширили відео, де 150 людей виконували фашистське вітання, яке іноді називають "римським вітанням". Вони "зигували" у центрі Риму в пам’ять про вбивство 7 січня 1978 року двох членів ультраправої молодіжної групи.

Як вказує видання, рішення верховного суду не пов’язане з нещодавнім мітингом 7 січня, який відбувся перед колишньою штаб-квартирою неофашистської партії Італійський соціальний рух, де прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні розпочала свою політичну діяльність. Жодних арештів у зв'язку з мітингом не було, розслідування триває.

"Рішення касаційного суду встановлює, що римське вітання не є злочином, якщо немає конкретної небезпеки реконструкції фашистської партії, як це передбачено статтею 5 закону Шельба, або немає конкретних цілей расової дискримінації та насильства, як передбачено законом Манчіно", — зазначив у коментарі для видання адвокат Доменіко Ді Тулліо.

Нагадаємо, у Венеції заборонять гучномовці та туристичні групи чисельністю понад 25 осіб. Таким чином планують зменшити вплив масового туризму на італійське місто.

Додамо, депутати нижньої палати італійського парламенту схвалили рішення про продовження військової допомоги Україні. Італія продовжить виконувати свої обов'язки в рамках НАТО та Європейського Союзу.