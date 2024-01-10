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Парламент Італії схвалив продовження військової допомоги Україні

10 січня 2024 19:09
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Ілля Рябінін
редактор
Парламент Італії схвалив продовження військової допомоги Україні
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто. Фото: REUTERS/Takashi Aoyama
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Депутати нижньої палати італійського парламенту схвалили рішення про продовження військової допомоги Україні. Італія продовжить виконувати свої обов'язки в рамках НАТО та Європейського Союзу. 

Про це повідомляє видання Ansa.

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Зазначену резолюцію підтримали 195 парламентарів, 50 виступили проти, а ще 55 — утримались від відповіді.

За словами міністра оборони Італії Гвідо Крозетто, Київ продовжить отримувати необхідну як військову, так і іншу допомогу, оскільки "відступ назад" означатиме стратегічну поразку Італії, як союзника України.

"Українські труднощі зумовлені наявністю величезних мінних полів. Українська розвідка оцінює кількість мін, використаних росіянами для захисту своїх позицій, у понад 8 мільйонів. Тому наша підтримка має тривати, доки не припиняться російські атаки", — сказав він.

Політик також зауважив, що Італія також зацікавлена у "коаліції з розмінування України", яку просуває Литва. Також він заявив про те, що після семи пакетів допомоги, не так давно країна стала готувати новий, восьмий пакет допомоги Україні.

Нагадаємо, що не так давно Президент України Володимир Зеленський провів розмову з  прем'єркою Італії Джорджею Мелоні. Вони обговорили питання оборонної співпраці. 

В той самий час у 2024 році головування у посольській групі країн G7 з підтримки України обійняв посол Італії в Україні Франческо Дзадзо. Повноваження йому передав торішній голова групи, посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі. 

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