Парламент Италии одобрил продление военной помощи Украине

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Фото: REUTERS/Takashi Aoyama

Депутаты нижней палаты итальянского парламента одобрили решение о продлении военной помощи Украине. Италия продолжит выполнять свои обязанности в рамках НАТО и Европейского союза.

Об этом сообщает издание Ansa.

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Италия продолжит военную помощь Украине

Указанную резолюцию поддержали 195 парламентариев, 50 выступили против, а еще 55 воздержались от ответа.

По словам министра обороны Италии Гвидо Крозетто, Киев продолжит получать необходимую как военную, так и другую помощь, поскольку "отступление назад" будет означать стратегическое поражение Италии как союзника Украины.

"Украинские трудности обусловлены наличием огромных минных полей. Украинская разведка оценивает количество мин, использованных россиянами для защиты своих позиций, более чем в 8 миллионов. Поэтому наша поддержка должна продолжаться, пока не прекратятся российские атаки", — сказал он.

Политик также отметил, что Италия также заинтересована в продвижении Литвы "коалиции по разминированию Украины". Также он заявил о том, что после семи пакетов помощи, недавно страна стала готовить новый, восьмой пакет помощи Украине.

Напомним, что недавно Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьером Италии Джорджей Мелони. Они обсудили вопросы оборонного сторудничества.

В то же время, в 2024 году председательство в посольской группе стран G7 по поддержке Украины занял посол Италии в Украине Франческо Дзадзо. Полномочия ему передал прошлогодний глава группы, посол Японии в Украине Мацуда Кунинори.