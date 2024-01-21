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В Италии официально разрешили "зиговать", — CNN

21 января 2024 08:28
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Италии официально разрешили "зиговать", — CNN
Люди на площади в Риме "зигуют". Фото: abc.es
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Верховный суд Италии принял решение о том, что фашистские поздравления законны на митингах в стране. Их можно использовать при условии, что они не угрожают общественному порядку или рискуют возродить запрещенную в стране фашистскую партию.

Об этом сообщает CNN.

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В Италии разрешили фашистские поздравления

По данным издания, несколько членов оппозиционных партий Италии и лидеры еврейской громады подвергли критике решение о разрешении фашистских поздравлений и планируют протестовать против него.

Решение было принято спустя почти две недели после того, как в сети распространили видео, где 150 человек исполняли фашистское поздравление, которое иногда называют "римским поздравлением". Они "зиговали" в центре Рима в память об убийстве 7 января 1978 года двух членов ультраправой молодежной группы.

Как указывает издание, решение верховного суда не связано с недавним митингом 7 января, состоявшемся перед бывшей штаб-квартирой неофашистской партии Итальянское социальное движение, где премьер-министр Италии Джорджия Мелони начала свою политическую деятельность. Никаких арестов в связи с митингом не было, расследование продолжается.

"Решение кассационного суда устанавливает, что римское приветствие не является преступлением, если нет конкретной опасности реконструкции фашистской партии, как это предусмотрено статьей 5 закона Шельба, или нет конкретных целей расовой дискриминации и насилия, как предусмотрено законом Манчино", отметил в комментарии для издания адвокат Доменико Ди Туллио.

Напомним, в Венеции запретят громкоговорители и туристические группы численностью более 25 человек. Таким образом, планируют уменьшить влияние массового туризма на итальянский город.

Добавим, депутаты нижней палаты итальянского парламента одобрили решение о продлении военной помощи Украине. Италия продолжит выполнять свои обязанности в рамках НАТО и Европейского союза.

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СМИ
Рим

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