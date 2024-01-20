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В Італії офіційно дозволили "зігувати", — CNN

20 січня 2024 17:28
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Італії офіційно дозволили "зігувати", — CNN
Зігування в Італії. Ілюстративне фото: LaPresse/AP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Верховний суд Італії дозволив зігувати громадянам під час мітингів. Це можна робити лише тоді, якщо мітинг не загрожує громадському порядку і не створює ризику відродження забороненої в країні фашистської партії.

Про це пише CNN.

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В Італії дозволили зігувати

Так, кілька членів опозиційних партій Італії та лідери єврейської громади розкритикували рішення дозволити зігувати і планують провести мітинги проти нього.

Майже два тижні тому в мережі з'явилося відео, де натовп з понад 150 людей виконує фашистське вітання в центрі Риму в пам'ять про вбивство 7 січня 1978 року двох членів ультраправого молодіжного угруповання.

Як зазначає видання, рішення Верховного суду ніяк не пов'язане з тим мітингом, але жодних арештів на ньому не було проведено.

Нагадаємо, що в Італії планували провести виставку про те, як Маріуполь переживає "відновлення" після окупації міста російськими загарбниками. Проте Україна відреагувала на плани провести пропагандистський захід.

Крім того, мерія італійського міста Модена скасувала дозвіл на проведення російської виставки щодо "швидкого відновлення" тимчасово окупованого Маріуполя. 

Німеччина
Італія
поліція
громадянство

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