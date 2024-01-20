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В Италии официально разрешили "зиговать", — CNN

20 января 2024 17:28
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Италии официально разрешили "зиговать", — CNN
Зигование в Италии. Иллюстративное фото: LaPresse/AP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Верховный суд Италии разрешил зиговать гражданам во время митингов. Это можно делать только тогда, когда митинг не угрожает общественному порядку и не создает риск возрождения запрещенной в стране фашистской партии.

Об этом пишет CNN.

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В Италии разрешили зиговать

Так, несколько членов оппозиционных партий Италии и лидеры еврейской общины подвергли критике решение разрешить зиговать и планируют провести митинги против него.

Почти две недели назад в сети появилось видео, где толпа из более чем 150 человек исполняет фашистское поздравление в центре Рима в память об убийстве 7 января 1978 двух членов ультраправой молодежной группировки.

Как отмечает издание, решение Верховного суда никак не связано с тем митингом, но никаких арестов на нем не было произведено.

Напомним, что в Италии планировали провести выставку о том, как Мариуполь переживает "восстановление" после оккупации города российскими захватчиками. Однако Украина отреагировала на планы провести пропагандистское мероприятие.

Кроме того, мэрия итальянского города Модена отменила разрешение на проведение российской выставки по "скорому восстановлению" временно оккупированного Мариуполя.

Германия
Италия
полиция
гражданство

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