Розроблено нові турбіни для генерації електроенегрії

Турбіни, які генерують енергію за допомогою вібрації. Фото: Vortex Bladeless

Іспанська компанія Vortex Bladeless розробляє інноваційні безлопатеві турбіни, які генерують електроенергію за допомогою вібрацій від повітряних потоків. Така розробка значно знижує виробничі витрати і може ефективно працювати навіть за слабкого вітру.

Про це повідомляє 24 Тренди.

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Технічні характеристики безлопатевих турбін роблять їх ідеальними для використання в міських умовах. Вони, на відміну від традиційних, є безшумними та безпечними для птахів і кажанів.

Турбіни Vortex Bladeless належать до типу вихрових безлопатевих турбін, які можуть функціонувати за наступним принципом: потік повітря закручується навколо циліндричної конструкції (щогли), щогла коливається під дією сили вітру та перетворює механічну енергію на електричну за допомогою електромагнітної індукції.

Чим відрізняється від стандартних розробок

Звичайні турбіни працюють на основі обертання лопатей, в той час як у пристроїв Vortex Bladeless відсутність лопатей не тільки спрощує конструкцію, але й знижує виробничі витрати на 53% порівняно з традиційними вітряками.

Це дає змогу турбінам виробляти електроенергію навіть при швидкості вітру всього 3 м/с, що робить їх особливо підходящими для густонаселених міст.

Також такі турбіни спроможні генерувати електроенергію за вартістю, що становить лише 45% від вартості кіловат-години інших вітряків, особливо при низькій і середній швидкості вітру.

Безлопатеві турбіни функціонують на частотах нижче 20 Герц, завдяки чому стають майже безшумними. Через це їх можна безпечно встановлювати в міських районах.

Крім того, їхня конструкція не представляє загрози для птахів та кажанів, які могли б отримати травми.