Разработаны новые турбины для генерации электроэнергии

Турбины, генерирующие энергию с помощью вибрации. Фото: Vortex Bladeless

Испанская компания Vortex Bladeless разрабатывает инновационные беслопастные турбины, генерирующие электроэнергию с помощью вибраций от воздушных потоков. Такая разработка значительно снижает производственные издержки и может эффективно работать даже при слабом ветре.

Об этом сообщает 24 Тренды.

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Технические характеристики беслопастных турбин делают их идеальными для использования в городских условиях. Они, в отличие от традиционных, бесшумны и безопасны для птиц и летучих мышей.

Турбины Vortex Bladeless относятся к типу вихревых безлопастных турбин, которые могут функционировать по следующему принципу: поток воздуха закручивается вокруг цилиндрической конструкции (мачты), мачта колеблется под действием силы ветра и превращает механическую энергию в электрическую с помощью электромагнитной индукции.

Чем отличается от стандартных разработок

Обычные турбины работают на основе вращения лопастей, в то время как у устройств Vortex Bladeless отсутствие лопастей не только упрощает конструкцию, но и снижает производственные затраты на 53% по сравнению с традиционными ветряными мельницами.

Это позволяет турбинам производить электроэнергию даже при скорости ветра всего 3 м/с, что делает их особенно подходящими для густонаселенных городов.

Также такие турбины способны генерировать электроэнергию по стоимости, которая составляет лишь 45% от стоимости киловатт-часа других ветряков, особенно при низкой и средней скорости ветра.

Беслопастные турбины функционируют на частотах ниже 20 Герц, благодаря чему становятся почти бесшумными. Поэтому их можно безопасно устанавливать в городских районах.

Кроме того, их конструкция не представляет угрозы птицам и летучим мышам, которые могли бы получить травмы.