Мария Браньяс умерла в возрасте 117 лет — она была самым старым человеком в мире

Мария Браньяс скончалась в возрасте 117 лет. Фото: Salvador Vergés/X

В Испании в возрасте 117 лет скончалась Мария Браньяс. Ее считали старейшим человеком в мире.

Об этом во вторник, 20 августа, сообщила ее семья в соцсети Х.

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Семья Браньяс отметила, что женщина скончалась во сне.

"Она пошла так, как хотела: во сне, спокойно и без боли" , — говорится в сообщении.

Также ее родные написали, что долгожительница чувствовала, что скоро покинет этот мир и делилась своими мыслями об этом.

"Я не знаю когда, но очень скоро это долгое путешествие закончится. Смерть застанет меня истощенной от прожитого, но я хочу встретить ее с улыбкой, чувствуя себя свободной и довольной" , — говорила родным Браньяс.

Известно, что он родился в Сан-Франциско 4 марта 1907 года. Когда Браньяс была маленькой, семья вернулась в Испанию. Имела троих детей, одиннадцать внуков и тринадцать правнуков. Ее учетная запись X называлась "Суперкаталонская бабушка" и содержала описание: "Я старая, очень старая, но не идиотка" .

В возрасте 113 лет женщина получила положительный результат теста на COVID-19 во время глобальной пандемии, но не имела серьезных осложнений. На момент смерти она жила в доме престарелых в каталонском городе Олот.