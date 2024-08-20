Марія Браньяс померла у віці 117 років — вона була найстарішою людиною у світі

Марія Браньяс померла у віці 117 років. Фото: Salvador Vergés / X

В Іспанії у віці 117 років померла Марія Браньяс. Її вважали найстарішою людиною у світі.

Про це у вівторок, 20 серпня, повідомила її родина у соцмережі Х.

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Родина Браньяс зазначила, що жінка померла уві сні.

"Вона пішла так, як хотіла: уві сні, спокійно і без болю", — йдеться у повідомленні.

Також її рідні написали, що довгожителька відчувала, що скоро залишить цей світ і ділилася своїми думками про це.

"Я не знаю, коли, але дуже скоро ця довга подорож закінчиться. Смерть застане мене виснаженою від прожитого, але я хочу зустріти її з посмішкою, почуваючись вільною та задоволеною", — казала рідним Браньяс.

Відомо, що вона народилася в Сан-Франциско 4 березня 1907 року. Коли Браньяс була маленькою, то родина повернулася в Іспанію. Мала трьох дітей, одинадцять онуків та тринадцять правнуків. Її обліковий запис X називався "Суперкаталонська бабуся" та містив опис: "Я стара, дуже стара, але не ідіотка".

У віці 113 років жінка отримала позитивний результат тесту на COVID-19 під час глобальної пандемії, але не мала серйозних ускладнень. На момент смерті вона жила в будинку для літніх у каталонському місті Олот.