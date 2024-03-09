В Індії викрили мережу торгівлі людьми, яких відправляли на війну Росії проти України
В Індії вдалося викрити "велику мережу торгівлі людьми" в четвер, 7 березня. Жертвам обіцяли роботу в Росії, та насправді відправляли брати участь у війні проти України.
Про це повідомляє Reuters, спираючись на дані Центрального бюро розслідувань Індії.
Справа про торгівлю людьми в Індії
За даними видання, наразі кількість людей, яких було відправлено до Росії, становить 35 осіб, раніше індійське МЗС заявляло про 20-х. Відомо про щонайменше двох загиблих, про що розповіли їхні родини. У посольстві Індії в РФ стверджують, що загинула одна людина. Також є тяжко поранені.
Згідно з інформацією індійської розвідки, людей торговці шукали за допомогою соцмереж та місцевих агентів.
"Громадяни Індії, які стали жертвами торгівлі людьми, були навчені бойовим навичкам і відправлені на передові бази у зоні російсько-української війни всупереч їхньому бажанню", — розповіли в Центральному бюро розслідувань.
Там додали, що наразі тривають обшуки, зокрема в столиці Нью-Делі та Мумбаї. Також в злочинців вдалося вилучити 50 млн рупій, що становить 605 тис. американських доларів, деякі документи та електронні записи. Крім того, є підозрювані, яких затримали для допиту.
Ситуація на передовій в Україні
Нагадаємо, що російські окупанти скаржаться на великі втрати на фронті та майстерність Сил оборони. Вони кажуть, що деколи не мають навіть води, а Росія розповідає, як у них все добре.
Також ми писали, що останніми днями російські окупанти застосовують все більше ресурсів на шляху до наступу на Часів Яр Донецької області. Відомо, чи має ворог просування у бік міста.
Додамо, що в Міноборони розповіли про темпи будівництва ліній оборони на фронті. У відомстві зазначили, що інженерні роботи з будівництва ліній оборони пришвидшилися останнім часом.
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