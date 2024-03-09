Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow В Індії викрили мережу торгівлі людьми, яких відправляли на війну Росії проти України arrow

В Індії викрили мережу торгівлі людьми, яких відправляли на війну Росії проти України

9 березня 2024 04:29
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
В Індії викрили мережу торгівлі людьми, яких відправляли на війну Росії проти України
Збройні сили Росії. Фото: ЗС РФ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

В Індії вдалося викрити "велику мережу торгівлі людьми" в четвер, 7 березня. Жертвам обіцяли роботу в Росії, та насправді відправляли брати участь у війні проти України.

Про це повідомляє Reuters, спираючись на дані Центрального бюро розслідувань Індії.

Читайте також:

Справа про торгівлю людьми в Індії

За даними видання, наразі кількість людей, яких було відправлено до Росії, становить 35 осіб, раніше індійське МЗС заявляло про 20-х. Відомо про щонайменше двох загиблих, про що розповіли їхні родини. У посольстві Індії в РФ стверджують, що загинула одна людина. Також є тяжко поранені.

Згідно з інформацією індійської розвідки, людей торговці шукали за допомогою соцмереж та місцевих агентів.

"Громадяни Індії, які стали жертвами торгівлі людьми, були навчені бойовим навичкам і відправлені на передові бази у зоні російсько-української війни всупереч їхньому бажанню", — розповіли в Центральному бюро розслідувань.

Там додали, що наразі тривають обшуки, зокрема в столиці Нью-Делі та Мумбаї. Також в злочинців вдалося вилучити 50 млн рупій, що становить 605 тис. американських доларів, деякі документи та електронні записи. Крім того, є підозрювані, яких затримали для допиту.

Ситуація на передовій в Україні

Нагадаємо, що російські окупанти скаржаться на великі втрати на фронті та майстерність Сил оборони. Вони кажуть, що деколи не мають навіть води, а Росія розповідає, як у них все добре.

Також ми писали, що останніми днями російські окупанти застосовують все більше ресурсів на шляху до наступу на Часів Яр Донецької області. Відомо, чи має ворог просування у бік міста.

Додамо, що в Міноборони розповіли про темпи будівництва ліній оборони на фронті. У відомстві зазначили, що інженерні роботи з будівництва ліній оборони пришвидшилися останнім часом.

Індія
торгівля
тяжкі злочини
військові
окупанти
злочин
люди
війна в Україні
війна
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

29 лютого 2024
Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити