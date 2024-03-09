В Индии разоблачили сеть торговли людьми, которых отправляли на войну России против Украины

Вооруженные силы России. Фото: ВС РФ

В Индии удалось разоблачить "крупную сеть торговли людьми" в четверг, 7 марта. Жертвам обещали работу в России, и действительно отправляли участвовать в войне против Украины.

Об этом сообщает Reuters, опираясь на данные Центрального бюро расследований Индии.

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Дело о торговле людьми в Индии

По данным издания, в настоящее время количество людей, отправленных в Россию, составляет 35 человек, ранее индийский МИД заявлял о 20-ти. Известно по меньшей мере о двох погибших, о чем рассказали их семьи. В посольстве Индии в РФ утверждают, что погиб один человек. Также есть тяжело раненые.

Согласно информации индийской разведки, людей торговцы искали с помощью соцсетей и местных агентов.

"Граждане Индии, ставшие жертвами торговли людьми, были обучены боевым навыкам и отправлены на передовые базы в зоне российско-украинской войны вопреки их желанию", — рассказали в Центральном бюро расследований.

Там добавили, что продолжаются обыски, в частности в столице Нью-Дели и Мумбаи. Также у преступников удалось изъять 50 млн рупий, что составляет 605 тыс. долларов США, некоторые документы и электронные записи. Кроме того, есть подозреваемые, задержанные для допроса.

Ситуация на передовой в Украине

Напомним, что российские оккупанты жалуются на большие потери на фронте и мастерство Сил обороны. Они говорят, что порой нет даже воды, а Россия рассказывает, как у них все хорошо.

Также мы писали, что в последние дни российские оккупанты применяют все больше ресурсов на пути к наступлению на Часов Яр Донецкой области. Известно, имеет ли враг продвижение в сторону города.

Добавим, что в Минобороны рассказали о темпах строительства линий обороны на фронте. В ведомстве отметили, что инженерные работы по строительству линий обороны ускорились в последнее время.