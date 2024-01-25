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В Японії стратять чоловіка, який підпалив відому аніме-студії

25 січня 2024 18:52
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Ілля Рябінін
редактор
В Японії стратять чоловіка, який підпалив відому аніме-студії
Японські пожежники гасять пожежу у будівлі Kyoto Animation Studio. Фото: REUTERS/KYODO
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Ілля Рябінін
редактор

В Японії стратять чоловіка, який влаштував підпал в будівлі відомої аніме-студії Kyoto Animation Studio у 2019 році.  Тоді внаслідок пожежі загинуло 36 людей, ще 32 було поранено. Міська влада Кіото назвала злочин наймасовішим вбивством у країні за останнє десятиріччя.

Про це повідомляє американський телеканал CNN з посиланням на японське Kyodo.

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В Японії стратять злочинця за підпал

Як повідомляється, у липні 2019 року в 45-річний Шинджі Аоба увірвався в студію під час робочого дня, облив бензином перший поверх, та підпалив його. У 2023 році японець на суді визнав свою провину і сказав, що не думав, що це призведе до загибелі стількох людей. Свої мотиви, як заявили у японській поліції, він аргументував плагіатом студії його роману, який він подав на конкурс.

Та внаслідок підпалу постраждав і сам Аоба, отримавши 90% опіків тіла. Його заарештували правоохоронці лише після його одужання та виписки з лікарні.

Хоча суд визнав Аобу винним, його адвокати добивались для нього зменшення покарання через нібито "невідомі проблеми з психічним здоров’ям". Проте прокуратура Кіото наполягла на смертній карі, стверджуючи, що Аоба діяв свідомо та умисно. Суд задовольнив їхнє прохання.

В Японії стратять чоловіка, який підпалив студію відомого виробника аніме
Кортеж перевезення Аоби. Джерело: Kyodo

Як зазначає японське ЗМІ, згідно з чинним законодавством Японії, в країні передбачена смертна кара за найтяжчі злочини, зокрема, за масові вбивства. Засуджені зазвичай перебувають в камері смертників роками чи десятиліттями, а страчують їх або через повішення, або через ін'єкцію отрути.

Нагадаємо, що раніше на конкурсі краси в Японії "Міс Японія-2024" перемогла дівчина з  українським корінням. Перемога Кароліни Шіїно  стала причиною для скандалу у соцімережах.

Додамо, що раніше Україну відвідувала міністерка закордонних справ Японії Йоко Намікава, яка оголосила, що країна виділить Україні 37 мільйонів дронів для закупівлі систем з виявлення дронів в рамках допомоги та дружніх відносин між Україною та Японією.  

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пожежа
Японія
страта
Кримінал

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