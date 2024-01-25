В Японии казнят мужчину, который поджег известную аниме-студию

Японские пожарные тушат пожар в здании Kyoto Animation Studio. Фото: REUTERS/KYODO

В Японии казнят мужчину, устроившего поджог в здании известной аниме-студии Kyoto Animation Studio в 2019 году. Тогда в результате пожара погибли 36 человек, еще 32 были ранены. Городские власти Киото назвали преступление самым массовым убийством в стране за последнее десятилетие.

Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на японское Kyodo.

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Как сообщается, в июле 2019 года в 45-летний Шинджи Аоба ворвался в студию во время рабочего дня, облил бензином первый этаж и поджег его. В 2023 году японец признал свою вину на суде и сказал, что не думал, что это приведет к гибели стольких людей. Свои мотивы, как заявили в японской полиции, он аргументировал плагиатом студии его романа, который он представил на конкурс.

Но в результате поджога пострадал и сам Аоба, получив 90% ожогов тела. Его арестовали правоохранители только после выздоровления и выписки из больницы.

Хотя суд признал Аобу виновным, его адвокаты добивались для него уменьшения наказания из-за якобы "неизвестных проблем с психическим здоровьем". Однако прокуратура Киото настояла на смертной казни, утверждая, что Аоба действовал сознательно и умышленно. Суд удовлетворил их просьбу.

Кортеж перевозки Аобы. Источник: Kyodo

Как отмечает японское СМИ, согласно действующему законодательству Японии, в стране предусмотрена смертная казнь за тяжкие преступления, в частности, за массовые убийства. Осужденные обычно находятся в камере смертников годами или десятилетиями, а казнят их либо по повешению, либо по инъекции яда.

Напомним, что ранее на конкурсе красоты в Японии "Мисс Япония-2024" победила девушка с украинскими корнями. Победа Каролины Шиино стала причиной скандала в соцсетях.

Добавим, что ранее Украину посещала министр иностранных дел Японии Йоко Намикава, которая объявила, что страна выделит Украине 37 миллионов дронов для закупки систем по обнаружению дронов в рамках помощи и дружеских отношений между Украиной и Японией.