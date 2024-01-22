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Стало відомо, як японці ставляться до Росії, — опитування

22 січня 2024 07:44
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Стало відомо, як японці ставляться до Росії, — опитування
Жителі Японії йдуть вулицею. Фото: AP Photo / Koji Sasahara
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Більшість жителів Японії (95,3%) не мають симпатії до Росії, як показали результати дослідження, проведеного японським урядом. Вказується, що такий рівень антипатії до РФ зафіксований другий рік поспіль, лише з 4,1% японців, які виражають дружні почуття.

Про це повідомляє Kyodo.

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Соціологи вважають, що головною причиною цього є військове вторгнення Росії в Україну, а також економічні санкції, що впливають на настрої у Японії.

Крім того, було зафіксовано найвищий рівень недружелюбності японців до Китаю, з 86,7% опитаних, які не мають дружності до цієї країни.

Також аналітики вказують на напружені відносини між Китаєм та Японією, включаючи проблеми навколо Тайваню та спірних островів Сенкаку, як основні чинники такого сприйняття.

Думка Росії щодо Японії

Російський політолог Анатолій Несміян стверджує, що Японія, яка тривалий час зазнає наслідків поразки у війні та економічного застою, може прагнути до створення кризи, у тому числі військової, щоб переламати ситуацію.

"У регіоні є лише три очевидні противники, які можуть стати мішенню такої кризи — Китай, Північна Корея і Росія", — зазначив він.

На його думку, Курильські острови не мають особливої значущості для більшості японців, але сприйняття Росії як ворожої країни стає незаперечним фактом.

Нагадаємо, що японське міністерство закордонних справ Йоко Камікава здійснило раптовий візит до України 7 січня. Мета поїздки — заявити про намір Японії продовжувати підтримувати Україну через те, що вона страждає від російської агресії.

Крім того, лідери США та Японії домовилися посилити санкції проти Російської Федерації і надавати активну підтримку Україні. Крім того, Фуміо Кішида та Джо Байден висловили своє занепокоєння через ситуацію на Близькому Сході.

Японія
відносини
політики
економіка
люди
Росія

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