Стало известно, как японцы относятся к России, — опрос

Жители Японии идут по улице. Фото: AP Photo / Koji Sasahara

Большинство жителей Японии (95,3%) не испытывают симпатии к России, как показали результаты исследования, проведенного японским правительством. Указывается, что такой уровень антипатии к РФ зафиксирован второй год подряд, с лишь 4,1% японцев, выражающих дружественные чувства.

Об этом сообщает Kyodo.

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Социологи считают, что главной причиной этого является военное вторжение России в Украину, а также экономические санкции, влияющие на настроения в Японии.

Кроме того, был зафиксирован наивысший уровень недружелюбия японцев к Китаю, с 86,7% опрошенных, не испытывающих дружественности к этой стране.

Также аналитики указывают на напряженные отношения между Китаем и Японией, включая проблемы вокруг Тайваня и спорных островов Сенкаку, как основные факторы такого восприятия.

Мнение России по отношению к Японии

Российский политолог Анатолий Несмиян утверждает, что Япония, долгое время испытывающая последствия поражения в войне и экономического застоя, может стремиться к созданию кризиса, в том числе военного, чтобы переломить ситуацию.

"В регионе есть только три очевидных противника, которые могут стать мишенью такого кризиса — Китай, Северная Корея и Россия", — указал он.

По его мнению, Курильские острова не имеют особой значимости для большинства японцев, но восприятие России как враждебной страны становится непреложным фактом.

Напомним, что японское министерство иностранных дел Йоко Камикава совершило внезапный визит в Украину 7 января. Цель поездки — заявить о намерении Японии продолжать поддерживать Украину из-за того, что она страдает от российской агрессии.

роме того, лидеры США и Японии договорились ужесточить санкции против Российской Федерации и оказывать активную поддержку Украине. Кроме того, Фумио Кишида и Джо Байден выразили свою обеспокоенность из-за ситуации на Ближнем Востоке.