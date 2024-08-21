Росія готує інформаційні операції в Європі проти українських біженців

В ГУР попередили про нові інформаційні операції Росії проти України в Європі
Росія готує нову інформаційну пропаганду в країнах Європи, спрямовану, зокрема, проти українських біженців. Головна її мета — переконати українців, які виїхали за кордон через війну, не повертатися додому.
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.
Нова пропаганда від Росії в Європі
Скібіцький розповів, що Росія вже проводить відповідні інформаційні операції в Італії. Країна-терорист використовує своїх пособників — так званих журналістів з української окупованої території, аби виправдати геноцидну війну проти України.
"Це презентації різних "художніх і документальних" книжок нібито про злочини України на території Донецької і Луганської областей", — сказав представник ГУР.
Він також наголосив, що росіяни дуже активно працюють з українцями, які виїхали до країн Європи через розпочату Росією війну.
"Це дуже потужна робота, яку розпочали росіяни: це і створення різних товариств, навчання дітей, церква — те, що використовується для того, щоб наші українці втратили свою ідентичність, а ще більше — щоб ніколи не поверталися до нас", — пояснив Вадим Скібіцький.
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