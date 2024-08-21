Деякі біженці в Угорщині будуть змушені повернутися в Україну

Українські біженці. Ілюстративне фото: ДСНС

В Угорщині розпочав свою дію закон, який обмежує державну підтримку біженців з України. Відтепер вона діятиме лише для людей з областей, які постраждали через бойові дії.

Про це пише BBC у середу, 21 серпня.

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"Постанова обмежує державну підтримку українців лише тими, хто походить з тих регіонів України, які безпосередньо постраждали від бойових дій, спричинених російським вторгненням", — йдеться у матеріалі.

Відомо, що до цього переліку увійшло 13 областей України — його будуть оновлювати щомісяця. В Угорщині наразі перебуває 31 тисяча українців — невідомо, кого торкнеться новий закон.

Водночас це означає, що представники ромської етнічної меншини із Закарпаття, які досі живуть у притулках, будуть позбавлені права на притулок в інших країнах ЄС. Це зумовлено тим, що вони мають подвійне українсько-угорське громадянство.

Як відомо, державна підтримка від Угорщини включає в себе безплатне житло та базову щомісячну грошову допомогу.