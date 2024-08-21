Некоторые беженцы в Венгрии будут вынуждены вернуться в Украину

В Венгрии приняли новый закон, из-за которого украинские беженцы вернутся домой
В Венгрии начал свое действие закон, который ограничивает государственную поддержку беженцев из Украины. Теперь она будет действовать только для людей из областей, которые пострадали из-за боевых действий.
Об этом пишет BBC в среду, 21 августа.
Изменение условий для беженцев в Венгрии
"Постановление ограничивает государственную поддержку украинцев только теми, кто из тех регионов Украины, которые непосредственно пострадали от боевых действий, вызванных российским вторжением", — говорится в материале.
Известно, что в этот список вошли 13 областей Украины — его будут обновлять ежемесячно. В Венгрии находится 31 тысяча украинцев — неизвестно, кого коснется новый закон.
В то же время это означает, что представители ромского этнического меньшинства из Закарпатья, которые до сих пор живут в приютах, будут лишены права на убежище в других странах ЕС. Это обусловленно тем, что у них двойное украинско-венгерское гражданство.
Как известно, государственная поддержка от Венгрии включает в себя бесплатное жилье и базовое ежемесячное пособие.
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