Некоторые беженцы в Венгрии будут вынуждены вернуться в Украину

Украинские беженцы. Иллюстративное фото: ГСЧС

В Венгрии начал свое действие закон, который ограничивает государственную поддержку беженцев из Украины. Теперь она будет действовать только для людей из областей, которые пострадали из-за боевых действий.

Об этом пишет BBC в среду, 21 августа.

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"Постановление ограничивает государственную поддержку украинцев только теми, кто из тех регионов Украины, которые непосредственно пострадали от боевых действий, вызванных российским вторжением", — говорится в материале.

Известно, что в этот список вошли 13 областей Украины — его будут обновлять ежемесячно. В Венгрии находится 31 тысяча украинцев — неизвестно, кого коснется новый закон.

В то же время это означает, что представители ромского этнического меньшинства из Закарпатья, которые до сих пор живут в приютах, будут лишены права на убежище в других странах ЕС. Это обусловленно тем, что у них двойное украинско-венгерское гражданство.

Как известно, государственная поддержка от Венгрии включает в себя бесплатное жилье и базовое ежемесячное пособие.