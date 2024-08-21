Россия готовит информационные операции в Европе против украинских беженцев

Представитель ГУР Вадим Скибицкий. Фото: РБК-Украина

Россия готовит новую информационную пропаганду в странах Европы, направленную, в частности, против украинских беженцев. Главная ее цель — убедить украинцев, которые выехали за границу из-за войны, не возвращаться домой.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

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Скибицкий рассказал, что Россия уже проводит соответствующие информационные операции в Италии. Страна-террорист использует своих пособников — так называемых журналистов с украинской оккупированной территории, чтобы оправдать геноцидную войну против Украины.

"Это презентации разных "художественных и документальных" книг якобы о преступлениях Украины на территории Донецкой и Луганской областей", — сказал представитель ГУР.

Он также отметил, что россияне очень активно работают с украинцами, которые выехали в страны Европы из-за начатой Россией войны.

"Это очень мощная работа, которую начали россияне: это и создание разных обществ, обучение детей, церковь — то, что используется для того, чтобы наши украинцы потеряли свою идентичность, а еще больше — чтобы никогда не возвращались к нам", — пояснил Вадим Скибицкий.