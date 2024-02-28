В Единбурзі біля посольства РФ грає українська музика — відео

Жовто-блакитне авто біля посольства в Единбурзі. Фото: скриншот з відео

В шотландському Единбурзі місцевий житель включив українську музику біля посольства Росії. Шотландець намагається привернути увагу до нашої держави, щоб показати агресію РФ.

Відповідне відео з'явилось у соцмережах.

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Шотландець Девід Фрейзер на знак солідарності з Україною припаркував свій електрокар із написом "Вільна Україна" прямо біля російського консульства. Час від часу чоловік вмикає українську музику та влаштовує світлове шоу, щоб привернути більше уваги.

За словами Девіда, з 24 лютого, коли Росія почала повномасштабну війну, він їздить в Україну кожні 4-6 тижнів, доставляючи машини, які можна використати на передовій.

Нагадаємо, нещодавно польські активісти висипали дві тонни фекалій під воротами вілли російського посла у Варшаві. Зверху вони встромили закривавлений прапор Росії з літерою Z і розгорнули банер з написом "Росія = лайно! Ми не хочемо вас бачити в Європі! Забирайтеся геть!"

Крім того, нещодавно у Лас-Вегасі відбувався сольний концерт гурту U2. Музиканти зі сцени закликали американців підтримати українців, які виборюють свободу у війні з Росією.