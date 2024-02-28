Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Эдинбурге возле посольства РФ играет украинская музыка — видео arrow

В Эдинбурге возле посольства РФ играет украинская музыка — видео

28 февраля 2024 08:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Эдинбурге возле посольства РФ играет украинская музыка — видео
Желто-голубой автомобиль возле посольства в Эдинбурге. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В шотландском Эдинбурге местный житель включил украинскую музыку у посольства России. Шотландец пытается привлечь внимание к нашему государству, чтобы показать агрессию РФ.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Читайте также:

Как шотландцы поддерживают Украину

Шотландец Дэвид Фрейзер в знак солидарности с Украиной припарковал свой электрокар с надписью "Свободная Украина" прямо у российского консульства. Время от времени мужчина включает украинскую музыку и устраивает световое шоу, чтобы привлечь больше внимания.

По словам Дэвида, с 24 февраля, когда Россия начала полномасштабную войну, он ездит в Украину каждые 4-6 недель, доставляя машины, которые можно использовать на передовой.

Напомним, что недавно польские активисты высыпали две тонны фекалий под воротами виллы российского посла в Варшаве. Сверху они вонзили окровавленный флаг России с буквой Z и развернули баннер с надписью "Россия = дерьмо! Мы не хотим вас видеть в Европе! Убирайтесь прочь!"

Кроме того, недавно в Лас-Вегасе проходил сольный концерт группы U2. Музыканты со сцены призвали американцев поддержать украинцев, которые борются за свободу в войне с Россией.

Шотландия
Украина
песни
война в Украине
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

15 февраля 2024
Новость с видео

20:45 Медовик за 20 минут на сковороде — без раскатки коржей