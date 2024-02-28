В Эдинбурге возле посольства РФ играет украинская музыка — видео

Желто-голубой автомобиль возле посольства в Эдинбурге. Фото: скриншот с видео

В шотландском Эдинбурге местный житель включил украинскую музыку у посольства России. Шотландец пытается привлечь внимание к нашему государству, чтобы показать агрессию РФ.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

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Шотландец Дэвид Фрейзер в знак солидарности с Украиной припарковал свой электрокар с надписью "Свободная Украина" прямо у российского консульства. Время от времени мужчина включает украинскую музыку и устраивает световое шоу, чтобы привлечь больше внимания.

По словам Дэвида, с 24 февраля, когда Россия начала полномасштабную войну, он ездит в Украину каждые 4-6 недель, доставляя машины, которые можно использовать на передовой.

Напомним, что недавно польские активисты высыпали две тонны фекалий под воротами виллы российского посла в Варшаве. Сверху они вонзили окровавленный флаг России с буквой Z и развернули баннер с надписью "Россия = дерьмо! Мы не хотим вас видеть в Европе! Убирайтесь прочь!"

Кроме того, недавно в Лас-Вегасе проходил сольный концерт группы U2. Музыканты со сцены призвали американцев поддержать украинцев, которые борются за свободу в войне с Россией.