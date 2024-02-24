Активісти висипали декілька тонн лайна під воротами вілли російського посла у Варшаві

Лайно під воротами посла РФ. Фото: соцмережі

У Варшаві в суботу вранці, 24 лютого, активісти висипали 2 тони лайна під воротами однієї з вілл. Як виявилося, там мешкає російський посол.

Про це повідомила голова правління фонду Stand with Ukraine Наталка Панченко у Facebook.

Висипали лайно під віллою посла Росії

Відомо, що велику купу лайна активісти висипали під резиденцію російського посла в Польщі Сергія Андреєва у містечку Констанцін-Єзьорна під Варшавою.

Зверху вони встромили закривавлений прапор Росії з літерою "Z" і розгорнули банер з написом "Росія = лайно! Ми не хочемо вас бачити в Європі! Забирайтеся геть!".

Як зазначили учасники, таким чином вони хотіли надіслати чіткий сигнал польській владі та ЄС, що настав час видворити всіх російських дипломатів із Польщі.

Крім того, о шостій ранку група активістів організувала демонстрацію на вулиці Бетховена у Варшаві, де проживають російські дипломати. Вони увімкнули гучні сирени та звуки вибухів й пострілів, аби імітувати умови, в яких українці прокидаються від дій Росії протягом останніх 10 років.

Нагадаємо, у день другої річниці великої війни в України Президент Володимир Зеленський разом із західними партнерами нашої держави вшанував пам'ять загиблих Героїв під час російського вторгнення. Лідери поклали квіти біля стіни пам'яті на Михайлівській площі.

Також ми писали, що 24 лютого у Гостомелі відбувся офіційний захід до другої річниці початку великої війни, участь в якому взяли іноземні лідери.