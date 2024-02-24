Активисты высыпали несколько тонн дерьма под воротами виллы российского посла в Варшаве

Дерьмо под воротами посла РФ. Фото: соцсети

В Варшаве в субботу утром, 24 февраля, активисты высыпали 2 тонны дерьма под воротами одной из вилл. Как оказалось, там проживает российский посол.

Об этом сообщила глава правления фонда Stand with Ukraine Наталья Панченко в Facebook.

Высыпали дерьмо под виллой посла России

Известно, что большую кучу дерьма активисты высыпали под резиденцию российского посла в Польше Сергея Андреева в городке Константин-Езерна под Варшавой.

Сверху они вонзили окровавленный флаг России с буквой "Z" и развернули баннер с надписью "Россия = дерьмо! Мы не хотим вас видеть в Европе! Убирайтесь прочь!".

Как отметили участники, таким образом они хотели послать четкий сигнал польским властям и ЕС, что пора выдворить всех российских дипломатов из Польши.

Кроме того, в шесть утра группа активистов организовала демонстрацию на улице Бетховена в Варшаве, где проживают российские дипломаты. Они включили громкие сирены и звуки взрывов и выстрелов, чтобы имитировать условия, в которых украинцы просыпаются от действий России за последние 10 лет.

Напомним, в день второй годовщины великой войны в Украине Президент Владимир Зеленский вместе с западными партнерами нашего государства почтил память погибших Героев во время российского вторжения. Лидеры возложили цветы у стены памяти на Михайловской площади.

Также мы писали, что 24 февраля в Гостомеле состоялось официальное мероприятие ко второй годовщине начала великой войны, участие в котором приняли иностранные лидеры.